JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Bikin Malu Polri! Polda Bali Pecat Brigpol AN, Perilaku Menyimpangnya Merusak

Bikin Malu Polri! Polda Bali Pecat Brigpol AN, Perilaku Menyimpangnya Merusak

Rabu, 20 Mei 2026 – 13:49 WIB
Bikin Malu Polri! Polda Bali Pecat Brigpol AN, Perilaku Menyimpangnya Merusak - JPNN.com Bali
Wakapolda Bali Brigjen I Made Astawa memberi tanda silang di wajah Brigpol AN yang dipecat sebagai anggota Polri karena perilaku menyimpang di halaman Mapolda Bali, Rabu (20/5). Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Langkah bersih-bersih internal terus digalakkan oleh Polda Bali.

Tepat pada momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Polda Bali resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada salah satu anggotanya, Brigpol A.N, akibat pelanggaran berat terhadap Kode Etik Profesi Polri.

Upacara pemecatan ini dipimpin langsung Wakapolda Brigjen I Made Astawa di halaman Mapolda Bali, Rabu (20/5).

Baca Juga:

Langkah drastis ini diambil setelah Brigpol A.N, yang terakhir berdinas di Bidang Logistik, terbukti melakukan pelanggaran etik terkait perilaku menyimpang.

Rekam jejak Brigpol A.N memang penuh kontroversi.

Sebelum tersandung kasus perilaku menyimpang, mantan anggota salah satu Polda di Pulau Kalimantan tersebut juga pernah terseret dalam pusaran kasus dugaan penggelapan dan ujaran kebencian.

Baca Juga:

Namun, setelah pindah tugas ke Polda Bali, Brigpol A.N kembali terlibat perilaku menyimpang yang mencoreng institusi Polri.

"Tindakan tegas ini merupakan bukti nyata komitmen Polri, khususnya Polda Bali, dalam menegakkan disiplin tanpa pandang bulu dan menjaga kesucian kode etik di lingkungan kepolisian,” ujar Brigjen I Made Astawa.

Polda Bali resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada salah satu anggotanya Brigpol A.N karena perilaku menyimpang
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Polri polda bali PTDH Brigpol AN pemecatan Bali Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Perilaku Menyimpang Kode Etik Profesi Polri pelanggaran kode etik

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bursa Transfer: Tujuh Pemain Pilar Bali United Hengkang? Johnny Jansen Merespons - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Tujuh Pemain Pilar Bali United Hengkang? Johnny Jansen Merespons

  2. JohnnyJansen Bicara Kontrak Sambil Menangis, Langsung Pulang ke Belanda, Ada Apa? - JPNN.com Bali

    JohnnyJansen Bicara Kontrak Sambil Menangis, Langsung Pulang ke Belanda, Ada Apa?

  3. Made Tito is Back, Cetak Gol Emosional ke Gawang Bhayangkara FC - JPNN.com Bali

    Made Tito is Back, Cetak Gol Emosional ke Gawang Bhayangkara FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU