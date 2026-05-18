Kompol Laksmi Buka Suara Aksi Manusia Silver Todong Pengendara di Sunset Road

bali.jpnn.com, KUTA - Penyidik Polsek Kuta masih mendalami motif pria manusia silver Andra Winata, 26, yang diduga menodongkan senjata tajam kepada pengendara di traffic light Jalan Imam Bonjol-Jalan Sunset Road, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (16/5) sore lalu.

Pelaku asal Batujajar, Bandung, Jawa Barat, sampai saat ini mengungkap secara jelas alasan membawa dan menunjukkan senjata tajam saat mengamen di tempat kejadian perkara (TKP).

“Kalau untuk tujuannya, sebenarnya kalau dia sendiri secara langsung sampai sekarang belum menyebutkan,” ujar Kapolsek Kuta Kompol Laksmi Trisnadewi Wieryawan, Senin (18/5).

Menurut Kompol Laksmi, dari pemeriksaan awal, terduga pelaku mengaku mengamen sambil membawa pisau atas suruhan seseorang bernama Ujang.

Namun, polisi masih mendalami kebenaran pengakuan tersebut.

“Itu kan keterangan dia pada saat awal.

Kami masih mendalami dahulu apakah benar ada orang yang namanya Ujang itu atau tidak. Ini masih pemeriksaan,” kata Kompol Laksmi Trisnadewi Wieryawan dilansir dari Antara.

Kompol Laksmi mengatakan penyidik masih melakukan pencocokan terhadap senjata tajam yang diamankan sebelum menentukan status hukum pelaku lebih lanjut.