Pikap dan Truk Terlibat Tabrakan di Denpasar, Ringsek Parah, Lihat Tuh

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kecelakaan lalu lintas (laka lantas) kembali terjadi di jalur sibuk Kota Denpasar.

Sebuah mobil Suzuki Mega Carry terlibat tabrakan adu banteng dengan Light Truk Isuzu di Jalan Mahendradatta, tepatnya di Km 8 Denpasar, Senin (18/5) siang pukul 13.25 WITA.

Akibat kecelakaan ini, satu orang dilaporkan mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit.

Pengemudi Suzuki Mega Carry DK 8607 HH I Ketut Soma Yasa, 24, mengalami luka di bagian lutut kaki kanan dan wajah.

Korban saat ini sudah mendapatkan perawatan medis di RSUP Ngoerah Denpasar.

Penumpang Suzuki Mega Carry, I Kadek Anggina Arta Yasa Pramana, 24, dinyatakan selamat dan tidak mengalami luka pun dengan pengemudi light Truk Isuzu DK 8128 YH Mikaelelo, 26, yang selamat tanpa luka fisik.

“Kecelakaan dipicu pengemudi pikap yang kurang berhati-hati saat berkendara,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.

Insiden bermula ketika mobil Suzuki Mega Carry berplat DK 8607 HH melaju dari arah selatan menuju ke utara.