Pria Grobogan Tewas Membusuk di Bekas Kantor Konstruksi, Saksi Beber Fakta

Senin, 18 Mei 2026 – 11:19 WIB
Anggota Banser Badung mengevakuasi jenazah Ngatono yang ditemukan tewas di bekas kantor kontruksi, Minggu (17/5) pagi pukul 08.00 WITA. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Warga di seputaran Jalan Blong Keker, Gang Nakula, Lingkungan Cengiling, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki yang sudah membusuk di sebuah bekas kantor kontruksi, Minggu (17/5) pagi pukul 08.00 WITA.

Korban diketahui bernama Ngatono, 45, seorang pria asal Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.

Saat ditemukan, kondisi tubuh korban sudah mulai mengalami pembusukan, terutama di bagian wajah.

“Benar, ada laporan mengenai penemuan jenazah di sebuah bekas kantor konstruksi.

Anggota kepolisian sudah turun ke TKP untuk melakukan penanganan," ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Senin (18/5).

Misteri kematian Ngatono pertama kali terendus oleh tetangga sekitar bernama I Made Sudita.

Saksi mengatakan sejak Sabtu (16/5) sekitar pukul 17.00 WITA mencium bau busuk yang sangat menyengat saat sedang duduk di depan kantor CV Soma Lentera Oetama.

Namun, saat itu saksi mengabaikannya karena mengira bau tersebut berasal dari bangkai tikus.

