Polisi Kuta Ciduk Manusia Silver yang Viral Todong Pisau di Sunset Road, Lihat!

bali.jpnn.com, KUTA - Aksi nekat seorang oknum manusia silver menodongkan senjata tajam kepada pengendara di lampu merah (traffic light) perempatan Jalan Imam Bonjol – Jalan Sunset Road, Kuta, Badung, Sabtu (16/5) sore lalu berakhir di kantor polisi.

Tak butuh waktu lama, tim gabungan Polsek Kuta langsung bergerak cepat meringkus pelaku bernama Andra Winata alias AW, 26.

Pelaku asal Batujajar, Bandung, Jawa Barat, diamankan pada Minggu (17/5) dini hari pukul 04.00 WITA.

“Anggota kami telah mengamankan satu orang diduga pelaku penodongan pisau berinisial AW, 26, seorang buruh asal Batujajar, Bandung," ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Minggu (17/5).

Kasus ini mencuat setelah video aksi penodongan tersebut direkam oleh korban yang merasa terancam, lalu diunggah ke media sosial Instagram hingga viral.

Peristiwa itu terjadi pada Sabtu (17/5/2026) sekitar pukul 15.00 WITA.

Saat itu, korban tengah menghentikan kendaraannya karena lampu merah di tempat kejadian perkara (TKP).

Tiba-tiba, pelaku yang berlumuran cat silver datang menghampiri korban untuk meminta uang sembari menodongkan sebilah pisau.