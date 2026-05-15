Geger Pria di Kutuh Bali Dianiaya Membabi Buta, Pelaku Ancam Bunuh Satu Keluarga

Jumat, 15 Mei 2026 – 17:05 WIB
Korban Saverinus Ampur menunjukkan luka di bagian kepala yang bocor dianiaya pelaku tak dikenal di rumahnya di Perumahan Nusa Puri, Desa Kutuh, Kuta Selatan, Badung, Bali, Rabu (13/5) lalu. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Suasana tenang di Perumahan Nusa Puri, Desa Kutuh, Kuta Selatan, Badung, Bali, berubah menjadi mencekam, Rabu (13/5) pagi pukul 07.00 WITA.

Seorang pria bernama Saverinus Ampur menjadi korban penganiayaan sadis oleh seorang pria tak dikenal yang nekat merangsek masuk ke dalam rumahnya.

“Pada saat kejadian, korban baru saja bangun tidur dan tengah bersiap untuk berangkat bekerja,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu Gede Adi Saputra Jaya, Jumat (15/5).

Pelaku yang belum diketahui nama dan identitasnya itu mendatangi rumah korban di Jalan Riyun Permai No. 07, Perumahan Nusa Puri.

Tanpa alasan yang jelas, pelaku langsung berteriak histeris dengan nada mengancam.

Pelaku tetiba berteriak, 'Saya bunuh kalian bertiga!'.

Korban sempat berusaha menenangkan pelaku dengan berkata 'coba tenang dahulu, sabar', tetapi pelaku justru semakin beringas.

Pelaku kemudian menerobos masuk ke ruang tamu hingga ke kamar tidur korban.

