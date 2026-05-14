JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Residivis Asal Bogor Diringkus Warga Seusai Duel dengan Korban, Modusnya Kuno

Residivis Asal Bogor Diringkus Warga Seusai Duel dengan Korban, Modusnya Kuno

Kamis, 14 Mei 2026 – 19:35 WIB
Residivis Asal Bogor Diringkus Warga Seusai Duel dengan Korban, Modusnya Kuno - JPNN.com Bali
Aparat Polsek Denpasar Utara dan warga Jalan Cokroaminoto Gang Bangau No. 12, Pemecutan Kaja, Denpasar, mengamankan residivis berinisial CI, Kamis (14/5) pagi. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi pencurian yang sempat viral di media sosial akhirnya berakhir di tangan pihak kepolisian Denpasar.

Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Denpasar Utara berhasil mengamankan seorang pria berinisial CI, 41, asal Bogor, Jawa Barat, setelah tertangkap basah menggasak sebuah laptop di Jalan Cokroaminoto Gang Bangau No. 12, Pemecutan Kaja, Denpasar, Kamis (14/5) pagi.

“Pelaku sudah diamankan dan saat ini masih dimintai keterangan di Polsek Denpasar Utara.

Baca Juga:

Yang bersangkutan merupakan seorang residivis yang baru bebas dari kasus serupa pada 2023 lalu,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Kamis (14/5).

Peristiwa dramatis ini terjadi pada Kamis (14/5/2026) sekitar pukul 08.00 WITA.

Korban Desak Ketut Sri Suryani, 39, awalnya sedang tertidur di dalam kamar.

Baca Juga:

Ia terbangun karena merasa ada orang asing yang masuk ke dalam ruangan.

Saat membuka mata, korban mendapati pelaku sudah berada di dalam kamar dan berusaha membawa kabur barang miliknya.

Polsek Denpasar Utara berhasil mengamankan seorang residivis berinisial CI, 41, asal Bogor, Jawa Barat, setelah tertangkap basah menggasak laptop
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   residivis Bogor residivis pencurian duel Denpasar Polsek Denpasar Utara polresta denpasar Bali viral media sosial

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jadwal Super League: PSM vs Persib, Bali United kontra BFC, Persik versus Persija - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: PSM vs Persib, Bali United kontra BFC, Persik versus Persija

  2. Perubahan Taktik Kunci Kemenangan Borneo FC, Lefundes Blak-blakan Puji Wasit - JPNN.com Bali

    Perubahan Taktik Kunci Kemenangan Borneo FC, Lefundes Blak-blakan Puji Wasit

  3. Fabio Lefundes Sentil Bojan Hodak Setelah Bekuk Bali United, Ada Kata Sial - JPNN.com Bali

    Fabio Lefundes Sentil Bojan Hodak Setelah Bekuk Bali United, Ada Kata Sial

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU