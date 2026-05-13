Heboh Mayat Mr X Mengapung di Dermaga Pelabuhan Benoa, Kondisinya Mengenaskan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aktivitas di Dermaga Barat Pelabuhan Benoa, tepatnya di depan PT Sumber Nelayan, mendadak gempar pada Rabu (13/5) pagi.

Sesosok mayat laki-laki tanpa identitas alias Mr. X ditemukan tewas mengambang di celah antar-kapal dalam kondisi yang memprihatinkan pukul 08.00 WITA.

Korban ditemukan dalam posisi telungkup memakai celana jeans pendek warna biru dan kaus hijau tua.

“Mulutnya sudah mengelupas dan dari mata keluar darah saat dievakuasi,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu Gede Adi Saputra Jaya, Rabu (13/5).

Pada saat dievakuasi tim SAR, dari saku korban ditemukan ponsel merek Vivo dan charge handphone.

“Dari hasil pemeriksaan tim inafis Polresta Denpasar tidak ditemukan tanda-tanda yang mengarah terjadinya tindak pidana,” kata Iptu Gede Adi Saputra Jaya.

Saksi mata, Benidiktus Benyamin Malo, 26, seorang karyawan bagian mesin, menuturkan bahwa dirinya baru saja tiba di tempat kerja.

Saat hendak menuju kapal, ia dikejutkan dengan penampakan tubuh manusia yang terapung di celah-celah kapal.