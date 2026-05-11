ABK Asal Jakarta Ditemukan Meninggal di Dermaga Barat Benoa, Sempoyongan

Senin, 11 Mei 2026 – 16:53 WIB
Polisi memeriksa saksi disamping jenazah korban berinisial NA, 41, ABK Bandar Nelayan 41, yang ditemukan meninggal di dermaga barat Pelabuhan Benoa, Senin (11/5) pagi. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Suasana Dermaga Barat Pelabuhan Benoa, tepatnya di depan PT Bandar Nelayan, mendadak gempar, Senin (11/5) pagi.

Seorang anak buah kapal (ABK) berinisial NA, 41, ditemukan meninggal dunia setelah sempat mengeluhkan sakit luar biasa.

“Korban diketahui berasal dari Jakarta yang bekerja di KM Bandar Nelayan 31,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Senin (11/5).

Sebelum ditemukan tewas, korban sempat mengeluh pusing berat kepada rekannya, Mujianto, Minggu (10/5) sore kemarin pukul 16.00 WITA.

Korban kemudian diantar oleh saksi lainnya, Agus Gede Wijaya, untuk berobat ke sebuah klinik di Jalan Pulau Moyo, Pedungan.

Hasil pemeriksaan dokter saat itu menunjukkan korban menderita vertigo dan telah diberikan sejumlah obat-obatan.

Namun, kondisi kesehatan korban ternyata tidak kunjung membaik.

Pada Senin pagi sekitar pukul 08.30 WITA, saksi melihat korban berjalan dalam kondisi sempoyongan layaknya orang mabuk.

