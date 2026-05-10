Bisnis Dokumen Kesehatan Sapi Palsu di Gilimanuk Terbongkar, Pelaku tak Berkutik

Minggu, 10 Mei 2026 – 05:58 WIB
Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati memberikan keterangan kepada wartawan terkait pengungkapan kasus pemalsuan dokumen pengiriman sapi, Sabtu (9/5). Foto; ANTARA/Gembong Ismadi

bali.jpnn.com, GILIMANUK - Tim Opsnal Polres Jembrana berhasil mengungkap kasus penyelundupan sapi keluar Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk.

Dua orang pelaku berinisial S, 41 dan AS, 34, diamankan saat akan menyeberangkan ternak sapi itu ke Pulau Jawa dengan dokumen kesehatan hewan palsu.

Aksi ini terbongkar berkat kejelian petugas Balai Karantina Gilimanuk yang menaruh curiga pada Surat Kesehatan Hewan (SKH) milik pelaku.

"Setelah dicek internal dan dikonfirmasi ke pemilik identitas asli di dokumen tersebut, ternyata tidak ada pengiriman sapi.

Berdasar informasi tersebut, kami langsung bergerak dan menangkap pelaku,” ujar Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati dilansir dari Antara.

Berdasar penyidikan, AS berperan memalsukan dokumen, sementara S menjualnya seharga Rp1.240.000 untuk setiap ekor sapi.

Dari tangan kedua tersangka, tim opsnal Satreskrim Polres Jembrana menyita sejumlah barang bukti, antara lain uang Rp26 juta, stempel karantina, telepon genggam, laptop dan dokumen yang dipalsukan.

"Dokumen ini akan diperiksa lebih lanjut oleh Puslabfor.

