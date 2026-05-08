Dramatis, Lansia 75 Tahun yang Hilang di Hutan Nusa Penida Ditemukan Linglung

Jumat, 08 Mei 2026 – 18:13 WIB
Nenek lanjut usia (lansia) Ni Wayan Gayatri, 75, ditemukan selamat setelah semalaman hilang di sekitaran ladang di Banjar Kaja, Desa Sakti, Nusa Penida, Klungkung, Bali, Jumat (8/5). Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, NUSA PENIDA - Seorang nenek lanjut usia (lansia) ditemukan selamat setelah semalaman hilang di sekitaran ladang di Banjar Kaja, Desa Sakti, Nusa Penida, Klungkung, Bali, Jumat (8/5).

Korban Ni Wayan Gayatri, 75, dilaporkan meninggalkan rumah untuk mencari pakan ternak, Kamis (7/5) sekitar pukul 16.00 WITA.

Perkiraan lokasinya berada di sebelah barat rumah korban yang berjarak kurang lebih 1 Km. Namun, hingga pukul 18.00 WITA, korban belum kembali ke rumah.

Pihak keluarga bersama tim SAR gabungan awalnya melakukan pencarian mulai petang hingga pukul 23.00 WITA.

Namun, hasilnya nihil. "Karena jarak pandang terbatas, upaya pencarian Kamis malam dilanjutkan Jumat pagi hari," ujar Koordinator Unit Siaga SAR Nusa Penida, Cakra Negara, Jumat (8/5).

Pada pencarian Jumat pagi pukul 07.00 WITA, sejumlah unsur SAR terlibat melakukan pencarian Ni Wayan Gayatri.

Ada dari Unit Siaga SAR Nusa Penida, Polsek Nusa Penida, Babinsa, Bhabinkamtibmas, masyarakat setempat dan keluarga korban.

"Pencarian dimulai dari tempat biasa korban mencari makan sapi.

