Motif WNA Britania Raya Tusuk Staf Dynasty Resort Terungkap, Mabuk Berat, Duh

Jumat, 08 Mei 2026 – 05:59 WIB
Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman memberikan keterangan kepada awak media setelah kepolisian menangkap WNA Britania Raya Aaron Michel, tersangka penusukan staf FO Menjangan Dynasty Resort, Pejarakan, Gerokgak. Foto: Instagram @polresbuleleng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tabir gelap kasus penyerangan staf front office (FO) Menjangan Dynasty Resort, Pejarakan, Gerokgak, Buleleng, Selasa (5/5) malam lalu mulai tersingkap.

Aaron Michel alias AM, 35, asal London, Inggris kini harus berurusan dengan hukum setelah aksi nekatnya menusuk karyawan hotel dan mencoba kabur dari kejaran petugas.

“Tersangka sudah diamankan dan saat ini masih dalam pemeriksaan petugas,” ujar Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman kepada awak media, Kamis (7/5) kemarin.

Insiden bermula pada Selasa (5/5) sekitar pukul 20.00 WITA.

Tersangka Aaron Michel tiba di resort menggunakan mobil Suzuki Fronx putih bernomor polisi DK 1461 FCG.

Kedatangannya sudah memancing kecurigaan petugas keamanan karena ia tampak dalam kondisi mabuk berat.

Meski sempat diarahkan ke area parkir, situasi memanas ketika petugas front office (FO) mendatangi pelaku.

Karena kondisi Aaron Michel yang tidak sadar dan mengkhawatirkan, pihak resort memutuskan untuk menolak permintaannya menginap.

