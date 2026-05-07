Bule Britania Raya Tusuk Staf Dynasty Resort, tak Berkutik saat Dibekuk di Gilimanuk

bali.jpnn.com, GILIMANUK - Pelarian warga negara asing (WNA) asal Britania Raya Aaron Michel alias AM, 35, berakhir di kawasan Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali.

Pria kelahiran London ini diamankan setelah diduga melakukan penganiayaan berat terhadap seorang staf hotel di kawasan Buleleng.

“Terduga pelaku diamankan saat berusaha meninggalkan Bali pada Selasa (5/5) malam,” ujar Kasi Humas Polres Jembrana Ipda I Putu Budi Arnaya kepada awak media.

Kasi Humas Polres Jembrana mengonfirmasi penangkapan tersebut merupakan hasil respons cepat dengan jajaran Polres Buleleng.

Aksi penangkapan bermula ketika Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk menerima laporan dari Polres Buleleng, Selasa (5/5) pukul 20.47 WITA.

Pelaku dilaporkan terlibat kasus penganiayaan menggunakan senjata tajam di Dynasty Resort Menjangan, Desa Pejarakan, Buleleng, yang mengakibatkan korban luka-luka.

Berdasarkan rekaman CCTV di tempat kejadian perkara (TKP), pelaku diketahui melancarkan aksinya dengan modus berpura-pura menjadi tamu.

Aaron Michel hendak melakukan inspeksi kamar di Menjangan Dynasty Resort, Desa Pejarakan, Buleleng.