Pecah Bentrok Pemuda Alor & Kupang NTT di Denpasar, Polisi Turun Tangan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Personel Polsek Denpasar Selatan mengamankan dua kelompok pemuda yang terlibat keributan di kawasan Jalan Hang Tuah, tepatnya di sebelah timur traffic light SMA Negeri 6 Denpasar, Sabtu (2/5/2026) dini hari sekitar pukul 01.02 WITA.

Kejadian tersebut bermula saat dua kelompok pemuda, masing-masing berjumlah sekitar empat orang yang berasal dari Alor dan Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) bersinggungan di kawasan Pantai Sanur.

Dalam pertemuan tersebut, terjadi cekcok hingga berujung pada aksi pemukulan terhadap salah satu pemuda dari kelompok Alor.

Tidak terima dengan kejadian tersebut, kelompok pemuda dari Alor mengejar kelompok Kupang hingga ke Jalan Hang Tuah, Denpasar.

Setibanya di lokasi, salah satu pemuda menabrakkan sepeda motornya ke arah kelompok lawan dan sempat terjadi keributan di jalan.

Situasi tersebut menarik perhatian warga sekitar yang kemudian berdatangan dan berusaha mengamankan para pemuda yang terlibat.

Melihat kejadian tersebut, salah seorang warga melaporkan kejadian tersebut melalui Call Center 110.

Menindaklanjuti laporan itu, personel Polsek Denpasar Selatan yang dipimpin Perwira Pengawas (Pawas) segera menuju lokasi.