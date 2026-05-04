Viral Keributan di Jimbaran: Berawal dari Live TikTok, Berakhir Pengeroyokan

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Jagat media sosial di Bali kembali dihebohkan dengan video viral keributan di depan Coco Mart, Jalan Taman Griya, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung.

Pihak kepolisian akhirnya mengungkap kronologi di balik insiden yang terjadi pada Jumat (1/5) malam tersebut.

Kasi Humas Polresta Denpasar, Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, menjelaskan bahwa keributan hebat itu dipicu oleh hal sepele, yakni kesalahpahaman saat melakukan siaran langsung (live) di aplikasi TikTok.

Dipicu challenge 'ketok kepala', peristiwa bermula sekitar pukul 20.30 WITA ketika saksi KGDP, 14, melakukan live TikTok bersama dua rekannya, AR dan BI.

Mereka mengadakan tantangan alias challenge berhadiah gift mawar.

Dalam tantangan tersebut, BI merasa tidak terima karena kepalanya diketok sebagai bagian dari konsekuensi challenge.

"Terjadi kesalahpahaman yang memicu emosi.

Situasi makin memanas setelah pihak keluarga dari masing-masing pihak ikut campur untuk membela adiknya," ujar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya kepada awak media, Senin (4/5).