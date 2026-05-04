Ngeri, Adu Banteng NMax vs Aerox di Denpasar, Pasangan Kekasih Tewas

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kecelakaan maut terjadi di wilayah hukum Polresta Denpasar.

Kecelakaan yang melibatkan pengendara NMax DK 5772 ABO dengan Aerox DK 6881 AEU berlangsung di Jalan Mahendradatta, tepatnya di jembatan selatan SPBU Denpasar Barat, Minggu (3/5) malam pukul 21.00 WITA.

Insiden ‘adu banteng’ tersebut menyebabkan dua nyawa melayang sia-sia.

“Korban meninggal adalah pengendara NMax,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Senin (4/5).

Kecelakaan bermula saat pengendara NMAX, I Made Siki, 28, yang berboncengan dengan sang pacar, Kadek Handayani, 27, melaju dari arah utara menuju selatan.

Saat memasuki tikungan di lokasi kejadian, Made Siki diduga kurang berhati-hati saat berusaha mendahului kendaraan di depannya.

Pengendara NMAX mengambil jalur terlalu ke kanan saat menyalip.

Pada saat bersamaan, muncul sepeda motor Aerox yang dikendarai Bintang Setyawan, 18, dari arah berlawanan, selatan ke utara.