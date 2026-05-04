Geger! Jasad Bayi dengan Tali Pusar Ditemukan di Meja Rumah Warga Sanur

Senin, 04 Mei 2026 – 05:42 WIB
Ilustrasi polisi melakukan olah TKP penemuan jasad bayi di meja rumah warga Sanur Kauh, Denpasar, Bali, Sabtu (2/5) lalu. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Suasana pagi di Jalan Tirta Ening II, Sanur Kauh, Denpasar, Bali, mendadak mencekam, Sabtu (2/5) lalu.

Seorang warga bernama Ni Nyoman Romiyanti, 44, dikejutkan dengan penemuan jasad bayi perempuan yang tergeletak di atas meja kayu halaman rumahnya sekitar pukul 06.16 WITA.

Kondisi bayi malang tersebut sangat memprihatinkan.

Saat ditemukan, jasad beralaskan handuk merah muda dan hanya mengenakan popok.

Ironisnya, tali pusar sang bayi ditemukan masih menempel, dibungkus tisu, dan dijepit secara darurat menggunakan penjepit kertas.

Penemuan ini bermula saat saksi sedang menyapu halaman depan dan melihat sosok bayi terlentang di atas meja kayu.

Terkejut dengan pemandangan tersebut, Romiyanti segera memanggil pihak keluarga dan warga sekitar untuk meminta pertolongan.

Kerumunan massa pun mulai memadati lokasi tak lama sebelum petugas dari Polsek Denpasar Selatan tiba di tempat kejadian

