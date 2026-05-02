Tim SAR Stop Pencarian Pendaki Lansia yang Hilang di Gunung Batukaru, OMG!

Sabtu, 02 Mei 2026 – 19:19 WIB
Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, TABANAN - Setelah tujuh hari melakukan penyisiran intensif, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar (Basarnas Bali) resmi menghentikan operasi SAR terhadap Made Dibya, 84.

Pendaki lanjut usia (lansia) tersebut dilaporkan hilang di kawasan hutan Gunung Batukaru, Tabanan, sejak Sabtu (25/4).

Keputusan ini diambil setelah Tim SAR Gabungan tidak menemukan tanda-tanda baru maupun petunjuk signifikan mengenai keberadaan korban selama masa pencarian standar.

Meski operasi SAR resmi ditutup Sabtu hari ini (2/5), pemantauan akan tetap dilakukan jika sewaktu-waktu ditemukan informasi baru dari masyarakat.

"Sampai pencarian terakhir hari ini, Tim SAR Gabungan belum menemukan indikasi korban ditemukan," kata Kepala Seksi Operasi Basarnas Bali I Wayan Juni Antara.

Juni Antara mengatakan sejak hari pertama, Tim SAR Gabungan yang melibatkan unsur TNI/Polri, instansi pemerintah, perangkat desa, relawan, masyarakat setempat dan kelurga korban, telah menyisir hutan dan area perbukitan.

Kawasan tersebut dicurigai menjadi titik hilangnya korban, tetaoi pencarian tetap nihil.

Tak hanya itu, saksi mata yang ikut dalam rombongan pendakian, Nengah Susana Yasa, 61, juga dilibatkan kembali dalam upaya pencarian.

