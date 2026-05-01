Sempat Digagalkan, Begini Kronologi Cewek Muda Karangasem Tewas Terjun dari Jembatan

Jumat, 01 Mei 2026 – 09:44 WIB
Ilustrasi polisi melakukan olah TKP tewasnya cewek muda asal Karangasem yang nekat terjun dari Jembatan Batang, Abang. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Warga Desa Labasari, Kecamatan Abang, Karangasem, Rabu (29/4) malam heboh.

Kehebohan dipicu aksi nekat seorang perempuan muda berinisial NKRPN, 27, yang nekat terjun dari Jembatan Batang.

Aksi nekat itu membuat korban yang disebut-sebut baru pulang dari Gianyar, tewas di lokasi kejadian dengan kondisi mengenaskan.

Cewek muda itu mengalami luka berat di bagian kepala dan meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP).

“Motifnya belum diketahui, karena keluarga korban masih syok dan berduka,” ujar Kapolsek Abang AKP I Komang Gede Sosiawan kepada awak media, kemarin.

Kisah tragis ini bermula ketika korban pamit keluar rumah untuk sekadar membeli es bersama sang adik.

Namun, setibanya di Jembatan Batang, korban mendadak berhenti lalu nekat terjun dari atas jembatan.

Sang adik sempat menggagalkan upaya pertama kakaknya yang hendak melompat dan berhasil membujuknya pulang.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Irfan Jaya Puas Bali United Menang Beruntun, Ungkap Alasan tak Selebrasi - JPNN.com Bali

    Irfan Jaya Puas Bali United Menang Beruntun, Ungkap Alasan tak Selebrasi

  2. Bali United Mulai Unjuk Gigi, Johnny Jansen Buka-bukaan Soal Kritik Suporter - JPNN.com Bali

    Bali United Mulai Unjuk Gigi, Johnny Jansen Buka-bukaan Soal Kritik Suporter

  3. Markas Bali United Jadi Saksi Rivera Bungkam Arema FC, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali

    Markas Bali United Jadi Saksi Rivera Bungkam Arema FC, Responsnya Berkelas

    4. Berita Bali United Lainnya

