JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Polda Bali Ringkus Tiga Influencer Wikwik, Jual Konten Asusila hingga Open BO

Polda Bali Ringkus Tiga Influencer Wikwik, Jual Konten Asusila hingga Open BO

Rabu, 29 April 2026 – 19:27 WIB
Polda Bali Ringkus Tiga Influencer Wikwik, Jual Konten Asusila hingga Open BO - JPNN.com Bali
Direktur Reserse Siber Polda Bali Kombes Azhari Kurniawan dan Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy menunjukkan foto influencer wikwik yang diamankan di tiga lokasi berbeda di Bali. Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Bali berhasil membongkar praktik prostitusi daring dan penyebaran konten pornografi yang melibatkan tiga orang influencer perempuan.

Ketiga pelaku yang memiliki puluhan ribu pengikut di media sosial ini diketahui menjajakan konten asusila hingga layanan Booking Order (BO).

Direktur Reserse Siber Polda Bali Kombes Azhari Kurniawan mengungkapkan bahwa pengungkapan ini berawal dari hasil patroli siber intensif terhadap sejumlah akun populer di platform X (Twitter) yang meresahkan masyarakat.

Baca Juga:

Berdasarkan penelusuran tim siber Polda Bali, petugas mengidentifikasi tiga akun besar, yakni @BABYCLARA23, @WULANDARIM58327, dan @MYSVNFL0WER.

“Akun milik masing-masing tersangka itu memiliki lebih dari 10.800 pengikut (follower),” kata Kombes Azhari Kurniawan di Denpasar, Rabu (29/4).

Tim Opsnal pun bergerak cepat melakukan penyergapan di tiga lokasi berbeda.

Baca Juga:

Tersangka FF, 28, diciduk di sebuah penginapan di kawasan Jalan Merpati, Denpasar Barat.

Tersangka TW, 22, diamankan di sebuah kamar indekos di Jalan Kalimutu, Denpasar Barat.

Ketiga pelaku yang memiliki puluhan ribu pengikut di media sosial ini diketahui menjajakan konten asusila hingga layanan Booking Order (BO).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   polda bali influencer prostitusi online pornografi Asusila Konten Asusila konten pornografi open bo Platform X Platform Telegram

