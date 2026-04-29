Bule Serbia Hilang di Pantai Mengiat Nusa Dua Bali Ditemukan Meninggal, RIP!

Rabu, 29 April 2026 – 17:05 WIB
Tim SAR mengevakuasi bule Serbia Sinisa Bilanovic, 57, yang meninggal setelah terseret arus Pantai Mengiat, Nusa Dua, Badung, Selasa (28/4) kemarin sore. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Seorang warga negara asing (WNA) asal Serbia dilaporkan hilang misterius saat berenang di Pantai Mengiat, Nusa Dua, Badung.

Korban bernama Sinisa Bilanovic, 57, diduga kuat tenggelam setelah terseret arus pada Selasa (28/4/2026) sore.

Laporan hilangnya bule Serbia itu baru diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) pada Rabu (29/4/2026) pagi sekitar pukul 09.30 WITA.

"Kami memperoleh laporan dari Bapak Parma yang menyebutkan bahwa kejadiannya sebenarnya sudah berlangsung kemarin," ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, I Nyoman Sidakarya, Rabu (29/4).

Menurut informasi, kejadian bermula ketika korban bersama 17 wisatawan lainnya tiba di Pantai Mengiat, Nusa Dua sekitar pukul 11.00 WITA.

Sebagian berenang menikmati deburan ombak pantai.

Namun, sampai pukul 17.00 WITA, Sinisa Bilanovic tidak kunjung kembali dan berkumpul bersama rombongan WNA yang lain.

Tour guide bersama rombongan sempat melakukan pencarian di sekitar pantai, tetapi hasilnya nihil.

Seorang warga negara asing (WNA) asal Serbia Sinisa Bilanovic, 57, dilaporkan hilang misterius saat berenang di Pantai Mengiat, Nusa Dua, Badung.
BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Markas Bali United Jadi Saksi Rivera Bungkam Arema FC, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali

    Markas Bali United Jadi Saksi Rivera Bungkam Arema FC, Responsnya Berkelas

  2. Taktik Counter Attack PSM tak Berjalan Setelah Kartu Merah Yuran, ternyata - JPNN.com Bali

    Taktik Counter Attack PSM tak Berjalan Setelah Kartu Merah Yuran, ternyata

  3. Ahmad Amiruddin Dongkol Kartu Merah Yuran Fernandes, Game Plan Berantakan - JPNN.com Bali

    Ahmad Amiruddin Dongkol Kartu Merah Yuran Fernandes, Game Plan Berantakan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU