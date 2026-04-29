Polda Bali Buru Leader Judi Online CND, Begini Modus Tersangka Beraksi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Opsnal Ditressiber Polda Bali masih terus mengembangkan kasus judi online jaringan internasional yang melibatkan empat tersangka di kawasan Benoa, Kuta Selatan, Badung.

Salah satunya adalah memburu leader pengelola situs judi online KETUA.CO dan GN77 berinisial CND.

CND diketahui tak ada di lokasi kejadian diduga kabur saat Tim Opsnal Ditressiber Polda Bali menggerebek sebuah penginapan di wilayah Benoa, Kuta Selatan, Badung, yang menjadi markas situs judi online KETUA.CO dan GN77.

Dirressiber Polda Bali Kombes Azhari Kurniawan saat sesi konferensi pers, Rabu (29/4) siang menegaskan pelaku CND masih dalam tahap pengejaran.

“Kepolisian telah menerbitkan DPO terhadap CND. Semoga bisa segera tertangkap,” ujar Kombes Azhari Kurniawan.

Untuk menutup ruang gerak pelaku yang belum tertangkap, kepolisian telah berkoordinasi dengan pihak perbankan untuk memblokir rekening-rekening penampung aliran dana judi online tersebut.

Dalam penggerebekan tersebut empat orang tersangka berhasil diamankan di Jalan Pratama Gang Hasan No.3, Benoa, Kuta Selatan, Badung.

Tiga pelaku yang dinaikkan statusnya sebagai tersangka, yakni IJT alias Gisel, 23; RFT alias Selena, 22 dan MBG alias Aleta, 22.