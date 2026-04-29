JPNN.com

Polisi Gerebek Markas Judol Jaringan Kamboja, Tiga Mahasiswi Manado Jadi TSK

Rabu, 29 April 2026 – 11:31 WIB
Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy mendampingi Dirressiber Polda Bali Kombes Azhari Kurniawan memberikan keterangan kepada awak media terkait pengungkapan kasus judi online jaringan Kamboja yang beroperasi di wilayah Benoa, Kuta Selatan, Badung, Rabu (29/4). Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polda Bali kembali membongkar kasus judi online (judol) jaringan internasional di Pulau Dewata.

Markas pengelola situs judi online KETUA.CO dan GN77 yang beroperasi di sebuah penginapan di wilayah Benoa, Kuta Selatan, Badung, digerebek tim Opsnal Ditressiber Polda Bali, Minggu (12/4) lalu.

Dalam penggerebekan tersebut empat orang tersangka berhasil diamankan di Jalan Pratama Gang Hasan No.3, Benoa, Kuta Selatan, Badung.

Baca Juga:

Tiga pelaku yang dinaikkan statusnya sebagai tersangka, yakni IJT alias Gisel, 23; RFT alias Selena, 22 dan MBG alias Aleta, 22.

Ketiganya dalam kasus judi online ini diketahui berperan sebagai telemarketing.

“Ketiga pelaku ini merupakan mahasiswi asal Manado, Sulawesi Utara,” ujar Dirressiber Polda Bali Kombes Azhari Kurniawan, Rabu (29/4).

Baca Juga:

Satu tersangka lagi, yakni WAB alias Guang Yun, 31, asal Jakarta yang berperan sebagai customer service.

Menurut Kombes Azhari Kurniawan, pengungkapan kasus ini berawal dari Patroli Siber dan penyelidikan mendalam (undercover) yang dilakukan tim Ditressiber Polda Bali.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   polda bali judi online Judi Online Jaringan Kamboja Bali mahasiswi Manado tersangka Kamboja Filipina judol

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU