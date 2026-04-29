Ini Jejak Bule Italia Pelawan Polisi Denpasar Sebelum Diusir dari Bali

Rabu, 29 April 2026 – 10:29 WIB
Ini Jejak Bule Italia Pelawan Polisi Denpasar Sebelum Diusir dari Bali - JPNN.com Bali
Aparat Kantor Imigrasi Ngurah Rai mengawal bule Italia berinisial GI, 24, setelah melawan polisi Denpasar saat ditilang beberapa hari lalu. Bule Italia itu dideportasi melalui Bandara Ngurah Rai, Selasa (28/4) kemarin. Foto: Humas Imigrasi Ngurah Rai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aparat Imigrasi Ngurah Rai, Bali akhirnya bersikap tegas setelah menerima pelimpahan warga negara asing (WNA) Italia berinisial GI, 24, tangkapan Polresta Denpasar, Kamis (23/4) lalu

Setelah menjalani pemeriksaan, bule Italia itu akhirnya dideportasi aparat Imigrasi Ngurah Rai, Bali, Selasa kemarin (28/4).

Pemuda asal Italia ini diterbangkan menuju Doha menggunakan maskapai Qatar Airways (QR963) melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai.

“Deportasi ini adalah wujud nyata bahwa kami tidak memberi ruang bagi pelanggaran hukum sekecil apapun oleh warga negara asing di wilayah kedaulatan kita," ujar Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bugie Kurniawan, Rabu (29/4).

Berdasarkan data perlintasan, GI memasuki Indonesia terakhir kali pada 8 April 2026 memakai Visa Kunjungan melalui Bandara Gusti Ngurah Rai.

WNA Italia itu mengantongi Izin Tinggal Kunjungan (ITK) yang berlaku hingga 7 Juni 2026.

Insiden bermula pada Rabu (22/4) sekitar pukul 13.00 WITA, ketika petugas Satuan Lalu Lintas menghentikan GI di sekitar Jalan Gunung Agung, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara.

GI mengendarai sepeda motor bersama pacarnya tanpa menggunakan helm.

Berdasarkan data perlintasan, GI memasuki Indonesia terakhir kali pada 8 April 2026 memakai Visa Kunjungan melalui Bandara Gusti Ngurah Rai sebelum dideportasi
BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Markas Bali United Jadi Saksi Rivera Bungkam Arema FC, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali

    Markas Bali United Jadi Saksi Rivera Bungkam Arema FC, Responsnya Berkelas

  2. Taktik Counter Attack PSM tak Berjalan Setelah Kartu Merah Yuran, ternyata - JPNN.com Bali

    Taktik Counter Attack PSM tak Berjalan Setelah Kartu Merah Yuran, ternyata

  3. Ahmad Amiruddin Dongkol Kartu Merah Yuran Fernandes, Game Plan Berantakan - JPNN.com Bali

    Ahmad Amiruddin Dongkol Kartu Merah Yuran Fernandes, Game Plan Berantakan

    4. Berita Bali United Lainnya

