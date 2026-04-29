JPNN.com Bali Kriminal Imigrasi Ngurah Rai Usir Bule Italia Pelawan Polisi, Kakanwil Beri Peringatan

Imigrasi Ngurah Rai Usir Bule Italia Pelawan Polisi, Kakanwil Beri Peringatan

Rabu, 29 April 2026 – 10:13 WIB
Imigrasi Ngurah Rai Usir Bule Italia Pelawan Polisi, Kakanwil Beri Peringatan - JPNN.com Bali
Aparat Kantor Imigrasi Ngurah Rai mengawal bule Italia berinisial GI, 24, setelah melawan polisi Denpasar saat ditilang beberapa hari lalu. Bule Italia itu dideportasi melalui Bandara Ngurah Rai, Selasa (28/4) kemarin. Foto: Humas Imigrasi Ngurah Rai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Imigrasi Ngurah Rai akhirnya mengambil tindakan tegas terhadap GI, 24, warga negara asing (WNA) Italia yang sempat memicu kegaduhan di media sosial.

Setelah videonya terlibat konflik fisik dengan petugas Satlantas Polresta Denpasar viral di media sosial, bule Italia itu akhirnya dideportasi, Selasa (28/4/2026).

Pemuda asal Italia ini diterbangkan menuju Doha menggunakan maskapai Qatar Airways (QR963) melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Langkah cepat ini diambil aparat sebagai bentuk penegakan hukum atas perilaku tidak pantas yang dilakukan GI saat berkendara di jalanan Bali pada 23 April lalu.

“Deportasi ini adalah wujud nyata bahwa kami tidak memberi ruang bagi pelanggaran hukum sekecil apa pun oleh warga negara asing di wilayah kedaulatan kita," ujar Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bugie Kurniawan, Rabu (29/4).

Menurut Bugie Kurniawan, tindakan cepat terhadap WNA ini merupakan hasil kolaborasi yang solid antarpenegak hukum.

Imigrasi memastikan penanganan kasus ini berjalan efektif dan efisien.

“Kami langsung menindaklanjuti penyerahan yang bersangkutan dengan pemeriksaan intensif, sebelum yang bersangkutan dideportasi,” kata Bugie Kurniawan.

Kantor Imigrasi Ngurah Rai akhirnya mengambil tindakan tegas terhadap GI, 24, WNA Italia yang terpaksa dideportasi karena melawan polisi saat ditilang
BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Markas Bali United Jadi Saksi Rivera Bungkam Arema FC, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali

    Markas Bali United Jadi Saksi Rivera Bungkam Arema FC, Responsnya Berkelas

  2. Taktik Counter Attack PSM tak Berjalan Setelah Kartu Merah Yuran, ternyata - JPNN.com Bali

    Taktik Counter Attack PSM tak Berjalan Setelah Kartu Merah Yuran, ternyata

  3. Ahmad Amiruddin Dongkol Kartu Merah Yuran Fernandes, Game Plan Berantakan - JPNN.com Bali

    Ahmad Amiruddin Dongkol Kartu Merah Yuran Fernandes, Game Plan Berantakan

    4. Berita Bali United Lainnya

