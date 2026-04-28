JPNN.com Bali Kriminal Gagal Kabur! WNA Korsel Pelaku Rudaksa Ditangkap di Bandara Bali

Gagal Kabur! WNA Korsel Pelaku Rudaksa Ditangkap di Bandara Bali

Selasa, 28 April 2026 – 20:58 WIB
Gagal Kabur! WNA Korsel Pelaku Rudaksa Ditangkap di Bandara Bali - JPNN.com Bali
Ilustrasi Polsek Kuta mengamankan WNA Korsel berinisial WK, 22, yang menjadi tersangka kasus dugaan rudapaksa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB, Selasa (21/4) lalu. Ilustrasi foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, KUTA - Aparat Polsek Kuta berhasil mengamankan seorang warga negara asing (WNA) asal Korea Selatan (Korsel) berinisial WK, 22, yang menjadi tersangka kasus dugaan rudapaksa di Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB).

WK diamankan saat berada di Bandara Gusti Ngurah Rai, Bali, Selasa (21/4) lalu untuk kabur meninggalkan Indonesia.

Kabar terakhir, Tim Satreskrim Polres Lombok Utara menjemput WK ke Bali, pada Rabu (22/4) lalu untuk proses hukum lebih lanjut.

"Sekarang yang bersangkutan sudah kami tahan di Rutan Polres Lombok Utara untuk menjalani proses hukum lanjutan," ujar Kasatreskrim Polres Lombok Utara Iptu I Komang Wilandra dilansir dari Antara.

Perwira pertama Polri ini  mengatakan bahwa penangkapan oleh pihak otoritas bandara tersebut merupakan tindak lanjut pencekalan atas adanya laporan polisi dari korban yang juga Warga Negara Korea Selatan.

“Jadi, penangkapan di Bandara Ngurah Rai ini merupakan hasil koordinasi tim dengan pihak imigrasi yang menerbitkan surat pencekalan terhadap tersangka," kata Iptu Wilandra.

Peristiwa rudapaksa ini terjadi pada Sabtu (11/4), ketika tersangka bertemu dengan korban di salah satu lokasi penginapan di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB.

Karena sama-sama wisatawan berasal dari negara Korea Selatan dan menginap di hotel yang sama, tersangka berkenalan dengan korban.

Polsek Kuta mengamankan WNA Korsel berinisial WK, 22, yang menjadi tersangka kasus dugaan rudapaksa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB
BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Taktik Counter Attack PSM tak Berjalan Setelah Kartu Merah Yuran, ternyata - JPNN.com Bali

    Taktik Counter Attack PSM tak Berjalan Setelah Kartu Merah Yuran, ternyata

  2. Ahmad Amiruddin Dongkol Kartu Merah Yuran Fernandes, Game Plan Berantakan - JPNN.com Bali

    Ahmad Amiruddin Dongkol Kartu Merah Yuran Fernandes, Game Plan Berantakan

  3. Johnny Jansen Puas Bikin PSM tak Berkutik: Kami Kontrol Laga Sepenuhnya! - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puas Bikin PSM tak Berkutik: Kami Kontrol Laga Sepenuhnya!

    4. Berita Bali United Lainnya

