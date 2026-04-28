Pemuda di Denpasar Babak Belur Dikeroyok OTK, Masalahnya Sepele, Alamak

Selasa, 28 April 2026 – 12:33 WIB
Polisi Denpasar turun ke lokasi seusai korban dikeroyok OTK, Minggu (26/4) dini hari. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Nasib malang menimpa Muhammad Rifky Ferdiansyah, 22.

Bermaksud menegur segerombolan orang yang menghalangi jalan, pemuda ini justru menjadi korban pengeroyokan brutal gerombolan orang tak dikenal (OTK) di Jalan Waturenggong III, Kelurahan Panjer, Denpasar Selatan, Minggu (26/4) dini hari.

Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka robek pada bagian alis mata sebelah kanan, luka lebam pada mata sebelah kanan, luka gores pada bagian tangan kanan, tangan kiri dan bagian kaki kiri.

Dalam kasus ini, satu pelaku berinisial SSA, 26, berhasil diamankan polisi.

“Tujuh pelaku lainnya masih dalam pengejaran petugas kami,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya Selasa (28/4).

Menurut Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, pelaku asal Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) ini diringkus tak lama setelah laporan masuk ke polisi.

Aksi brutal pelaku bermula saat korban dan rekan-rekannya hendak pulang sekitar pukul 02.10 WITA.

Saat melintas di lokasi kejadian, jalan mereka terhalang gerombolan anak muda yang sedang nongkrong.

