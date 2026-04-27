Mahasiswa Asal NTT Tewas Tertimpa Pohon Kapuk di Ungasan Bali, RIP!

Senin, 27 April 2026 – 15:22 WIB
Petugas mengevakuasi jenazah mahasiswa asal NTT Damianus Eka Budiman, 22, ke mobil ambulans seusai tertimpa pohon saat melintas di Jalan Toyaning II, Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, .Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Peristiwa tragis menimpa seorang pengendara sepeda motor di kawasan Kuta Selatan, Badung, Bali, Senin (27/4) pagi.

Korban yang diketahui bernama Damianus Eka Budiman, 22, meninggal dunia setelah tertimpa pohon saat melintas di Jalan Toyaning II, Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung.

“Laporan kami, musibah yang menimpa korban terjadi pada pukul 07.40 WITA,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.

Peristiwa bermula saat korban yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DK 4336 FDW melintas di lokasi kejadian.

Secara tidak terduga, sebuah pohon berjenis kapuk tumbang dan batangnya menimpa pemuda asal Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.

Informasi awal diterima oleh Bhabinkamtibmas Desa Ungasan, Aiptu I Ketut Nuada, dari laporan warga setempat.

"Saat petugas tiba di tempat kejadian perkara (TKP), korban ditemukan sudah tergeletak di samping sepeda motor hitamnya. Terdapat batang pohon besar yang menimpa korban," kata Iptu Gede Adi Saputra Jaya.

Mahasiswa malang tersebut ditemukan mengenakan jaket parasut hitam bergaris putih.

