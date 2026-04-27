Limbah Kembang Api Picu Ledakan di Denpasar, Warga Syok, Polisi Turun Tangan

Senin, 27 April 2026 – 13:40 WIB
Aparat kepolisian dari Polresta Denpasar memasang garis polisi di lokasi ledakan limbah kembang api di Jalan Sari Dana 2, Banjar Uma Sari, Desa Ubung Kaja, Denpasar Utara, mendadak geger pada Minggu (26/4/2026) malam. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Warga di Jalan Sari Dana 2, Banjar Uma Sari, Desa Ubung Kaja, Denpasar Utara, mendadak geger pada Minggu (26/4/2026) malam.

Suara ledakan keras yang bersumber dari sebuah lahan kosong sempat memicu kepanikan warga hingga viral di media sosial.

Setelah dilakukan penelusuran oleh aparat kepolisian, terungkap ledakan tersebut berasal dari tumpukan sampah yang mengandung limbah kembang api yang terbakar.

Baca Juga:

Peristiwa bermula sekitar pukul 19.00 WITA.

Salah satu saksi, Kadek Dodi Setiawan, 26, mengaku mendengar suara ledakan saat sedang berada di rumahnya.

Merasa curiga, saksi segera mengecek lahan kosong di sekitar lokasi dan mendapati api sudah berkobar di tumpukan sampah yang ternyata berisi limbah kembang api.

Baca Juga:

Hal senada disampaikan oleh Ketut Kus Maha Putra, 47.

Saksi yang rumahnya berjarak sekitar 50 meter dari lokasi ini sempat melihat adanya aktivitas pembakaran sampah kecil pada sore hari.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Lini Serang Bali United Bikin PSM Ketar-ketir, Ahmad Amiruddin tak Gentar - JPNN.com Bali

    Lini Serang Bali United Bikin PSM Ketar-ketir, Ahmad Amiruddin tak Gentar

  2. Bali United Bidik Papan Atas, Johnny Jansen Minta Pemain tak Lengah - JPNN.com Bali

    Bali United Bidik Papan Atas, Johnny Jansen Minta Pemain tak Lengah

  3. Johnny Jansen Analisis Taktik PSM, Misi Jaga Tren Positif di Stadion Dipta - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Analisis Taktik PSM, Misi Jaga Tren Positif di Stadion Dipta

    4. Berita Bali United Lainnya

