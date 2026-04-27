Limbah Kembang Api Picu Ledakan di Denpasar, Warga Syok, Polisi Turun Tangan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Warga di Jalan Sari Dana 2, Banjar Uma Sari, Desa Ubung Kaja, Denpasar Utara, mendadak geger pada Minggu (26/4/2026) malam.

Suara ledakan keras yang bersumber dari sebuah lahan kosong sempat memicu kepanikan warga hingga viral di media sosial.

Setelah dilakukan penelusuran oleh aparat kepolisian, terungkap ledakan tersebut berasal dari tumpukan sampah yang mengandung limbah kembang api yang terbakar.

Peristiwa bermula sekitar pukul 19.00 WITA.

Salah satu saksi, Kadek Dodi Setiawan, 26, mengaku mendengar suara ledakan saat sedang berada di rumahnya.

Merasa curiga, saksi segera mengecek lahan kosong di sekitar lokasi dan mendapati api sudah berkobar di tumpukan sampah yang ternyata berisi limbah kembang api.

Hal senada disampaikan oleh Ketut Kus Maha Putra, 47.

Saksi yang rumahnya berjarak sekitar 50 meter dari lokasi ini sempat melihat adanya aktivitas pembakaran sampah kecil pada sore hari.