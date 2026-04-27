Viral Bentrok di Pemogan Denpasar Gegara Pesta Miras, Satu Pelaku Diciduk

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aparat kepolisian Polresta Denpasar tengah menyelidiki kasus keributan massal yang viral di media sosial.

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Tunjung Biru, Lingkungan Taruna Bhinneka, Desa Pemogan, Denpasar Selatan, Minggu (26/4) dini hari pukul 01.00 WITA.

Keributan yang melibatkan belasan orang ini berujung pada perusakan sejumlah kendaraan milik warga di lokasi kejadian.

Menurut Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya peristiwa tersebut diduga dipicu oleh perselisihan antarpenghuni indekos yang tengah menggelar pesta minuman keras (miras).

Dalam kondisi terpengaruh alkohol, cekcok kecil yang awalnya terjadi di dalam kamar indekos berkembang menjadi pertikaian yang lebih besar.

“Awalnya hanya adu mulut antarbeberapa orang, tetapi situasi memanas hingga berujung pada aksi kekerasan,” kata Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.

Ketegangan dipicu oleh pecahnya gelas yang kemudian memancing emosi salah satu pihak.

Adu mulut pun tak terhindarkan hingga berujung pada aksi pemukulan.