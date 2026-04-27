JPNN.com Bali Kriminal Viral Bentrok di Pemogan Denpasar Gegara Pesta Miras, Satu Pelaku Diciduk

Viral Bentrok di Pemogan Denpasar Gegara Pesta Miras, Satu Pelaku Diciduk

Senin, 27 April 2026 – 13:16 WIB
Viral Bentrok di Pemogan Denpasar Gegara Pesta Miras, Satu Pelaku Diciduk - JPNN.com Bali
Ilustrasi bentrokan yang sekelompok pemuda seusai pesta miras di Jalan Tunjung Biru, Banjar Bhinneka Taruna, Desa Pemogan, Denpasar Selatan, Minggu (26/4) dini hari. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aparat kepolisian Polresta Denpasar tengah menyelidiki kasus keributan massal yang viral di media sosial.

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Tunjung Biru, Lingkungan Taruna Bhinneka, Desa Pemogan, Denpasar Selatan, Minggu (26/4) dini hari pukul 01.00 WITA.

Keributan yang melibatkan belasan orang ini berujung pada perusakan sejumlah kendaraan milik warga di lokasi kejadian.

Menurut Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya peristiwa tersebut diduga dipicu oleh perselisihan antarpenghuni indekos yang tengah menggelar pesta minuman keras (miras).

Dalam kondisi terpengaruh alkohol, cekcok kecil yang awalnya terjadi di dalam kamar indekos berkembang menjadi pertikaian yang lebih besar.

“Awalnya hanya adu mulut antarbeberapa orang, tetapi situasi memanas hingga berujung pada aksi kekerasan,” kata Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.

Ketegangan dipicu oleh pecahnya gelas yang kemudian memancing emosi salah satu pihak.

Adu mulut pun tak terhindarkan hingga berujung pada aksi pemukulan.

Pecah keributan di Jalan Tunjung Biru, Lingkungan Taruna Binneka, Desa Pemogan, Denpasar Selatan, Minggu (26/4) dini hari gegara pesta miras, pelaku diciduk
BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Lini Serang Bali United Bikin PSM Ketar-ketir, Ahmad Amiruddin tak Gentar - JPNN.com Bali

    Lini Serang Bali United Bikin PSM Ketar-ketir, Ahmad Amiruddin tak Gentar

  2. Bali United Bidik Papan Atas, Johnny Jansen Minta Pemain tak Lengah - JPNN.com Bali

    Bali United Bidik Papan Atas, Johnny Jansen Minta Pemain tak Lengah

  3. Johnny Jansen Analisis Taktik PSM, Misi Jaga Tren Positif di Stadion Dipta - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Analisis Taktik PSM, Misi Jaga Tren Positif di Stadion Dipta

    4. Berita Bali United Lainnya

