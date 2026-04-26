Bule Irlandia Tewas di Vila, Kirim Pesan ke Polisi Bali Sebelum Meninggal

bali.jpnn.com, BADUNG - Tim Unit Kecil Lengkap (UKL) Polres Badung memberikan respons cepat terkait laporan penemuan jenazah warga negara asing (WNA) di sebuah vila di kawasan Kuta Utara, Badung, Jumat (24/4) lalu.

Dipimpin oleh Pamapta 1 Ipda Muhammad Risal Taufik Darwis, petugas segera mengamankan lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Korban diketahui berinisial DAM, 36, WNA berkebangsaan Irlandia.

Kejadian bermula saat staf vila berinisial NLN, 38, curiga karena korban tidak kunjung keluar kamar meski sudah memasuki waktu check-out.

Padahal, sehari sebelumnya, korban terpantau masih beraktivitas seperti biasa.

Saksi bersama staf lainnya memutuskan untuk memeriksa kamar menggunakan kunci cadangan.

Namun, mereka dikejutkan dengan sebuah pesan yang tertempel di pintu kamar.

Pesan tersebut berisi instruksi agar tidak ada yang masuk ke dalam dan meminta pihak vila segera menghubungi kepolisian.