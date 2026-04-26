Update Operasi SAR: Pegawai Statistik Asal Sleman Ditemukan Tewas, RIP!

bali.jpnn.com, BULELENG - Operasi SAR untuk mencari pegawai statistik asal Sleman, DI. Yogyakarta, Ardianan Wardana Putra, 23, yang tenggelam saat mandi di Air Terjun Tembok Barak Sukasada, Buleleng, Bali, kemarin (25/4) sore membuahkan hasil.

Pada pencarian hari kedua, Minggu (26/4) pagi, tim SAR akhirnya menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia.

Korban ditemukan pada kedalaman 6 – 7 meter di kawasan objek wisata yang berada di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Buleleng ini.

Dengan dibantu masyarakat setempat, tim SAR gabungan memfokuskan penyisiran di seputaran pusaran air terjun.

Tim rescue darat di lain sisi memantau dari atas untuk melihat kemungkinan tanda-tanda keberadaan korban.

Upaya pencarian tersebut akhirnya menemukan titik terang.

"Kami menemukan salah satu titik yang dicurigai, posisi barat air terjun arah ke tebing," ujar Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng Kadek Donny Indrawan.

Untuk memastikan kecurigaan tersebut, tim rescue menurunkan tim penyelam.