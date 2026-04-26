JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Update Operasi SAR: Pegawai Statistik Asal Sleman Ditemukan Tewas, RIP!

Minggu, 26 April 2026 – 11:41 WIB
Tim SAR gabungan mengevakuasi pegawai statistik asal Sleman, DI Yogyakarta, Ardianan Wardana Putra, 23, yang tewas tenggelam di Air Terjun Tembok Barak, Sukasada, Buleleng, Bali, Minggu (26/4). Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - Operasi SAR untuk mencari pegawai statistik asal Sleman, DI. Yogyakarta, Ardianan Wardana Putra, 23, yang tenggelam saat mandi di Air Terjun Tembok Barak Sukasada, Buleleng, Bali, kemarin (25/4) sore membuahkan hasil.

Pada pencarian hari kedua, Minggu (26/4) pagi, tim SAR akhirnya menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia.

Korban ditemukan pada kedalaman 6 – 7 meter di kawasan objek wisata yang berada di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Buleleng ini.

Baca Juga:

Dengan dibantu masyarakat setempat, tim SAR gabungan memfokuskan penyisiran di seputaran pusaran air terjun.

Tim rescue darat di lain sisi memantau dari atas untuk melihat kemungkinan tanda-tanda keberadaan korban.

Upaya pencarian tersebut akhirnya menemukan titik terang.

Baca Juga:

"Kami menemukan salah satu titik yang dicurigai, posisi barat air terjun arah ke tebing," ujar Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng Kadek Donny Indrawan.

Untuk memastikan kecurigaan tersebut, tim rescue menurunkan tim penyelam.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pegawai Pegawai Statistik Sleman Air Terjun Tembok Barak Yogyakarta Bali Buleleng basarnas bali Pos SAR Buleleng rsud buleleng

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU