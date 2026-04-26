Pendaki Lansia Tersesat dan Hilang di Gunung Batukaru Bali, Begini Kronologisnya

bali.jpnn.com, TABANAN - Gunung Batukaru yang berada di wilayah Penebel, Tabanan, Bali, kembali menjadi medan misteri bagi pendaki.

Untuk kali kesekian, seorang pendaki dilaporkan tersesat dan hilang saat mendaki gunung yang memiliki ketinggian 2.276 Mdpl ini.

Korban diketahui bernama Made Didia, pendaki lansia berusia 80 tahun asal Penebel, Tabanan.

Made Dibya dilaporkan terpisah dan lalu tersesat dan hilang dari rombongan yang berjumlah 14 orang.

Informasi awal korban Made Didia hilang diterima petugas siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) pada Minggu (26/4/2026) pukul 04.40 WITA dari anggota BPBD Tabanan.

Kejadian bermula ketika rombongan sebanyak 14 orang pendaki melakukan pendakian dari jalur Pura Jatiluwih, Banjar Sarinbuana, Desa Wanagiri, Selemadeg, Sabtu (25/4) pukul 07.30 WITA.

Pada pukul 15.00 WITA, 10 orang pendaki berhasil mencapai puncak, sementara empat lainnya masih tertinggal di belakang karena tidak kuat melanjutkan perjalanan.

“Empat orang ini kemudian memutuskan kembali ke Pura Jatiluwih,” tulis BPBD Tabanan dalam laporannya ke Basarnas Bali.