Pegawai Statistik asal Sleman Hilang di Air Terjun Tembok Barak Bali, Mencekam

bali.jpnn.com, BULELENG - Suasana syahdu Air Terjun Tembok Barak di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali, mendadak mencekam, Sabtu sore (25/4).

Ardianan Wardana Putra, seorang pegawai Kantor Statistik asal Sleman, DI Yogyakarta, hilang ditelan arus saat tengah menghabiskan waktu dengan mandi bersama empat rekannya.

Informasi awal kejadian diterima petugas siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) pada Sabtu sore pukul 18.40 WITA.

Petugas Damkar Buleleng Jero Mangku Oka melaporkan butuh bantuan tim SAR untuk mencari korban yang hilang di Air Terjun Tembok Barak.

"Berdasarkan laporan, estimasi kejadian kurang lebih pukul 16.30 Wita," ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya.

Mulanya sekitar lima orang melakukan aktivitas mandi di lokasi kejadian pada pukul 16.30 WITA, tetapi nahas menimpa Ardianan Wardana Putra.

Korban mendadak tenggelam.

Menindaklanjuti laporan tersebut, sebanyak enam personel Pos SAR Buleleng diberangkatkan menuju lokasi kejadian untuk melaksanakan pencarian.