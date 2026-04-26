JPNN.com

Pegawai Statistik asal Sleman Hilang di Air Terjun Tembok Barak Bali, Mencekam

Minggu, 26 April 2026 – 06:56 WIB
Tim SAR gabungan melakukan pencarian pegawai statistik asal Sleman, DI Yogyakarta, Ardianan Wardana Putra, yang hilang saat mandi di Air Terjun Tembok Barak Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali, Sabtu (25/4) kemarin. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - Suasana syahdu Air Terjun Tembok Barak di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali, mendadak mencekam, Sabtu sore (25/4).

Ardianan Wardana Putra, seorang pegawai Kantor Statistik asal Sleman, DI Yogyakarta, hilang ditelan arus saat tengah menghabiskan waktu dengan mandi bersama empat rekannya.

Informasi awal kejadian diterima petugas siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) pada Sabtu sore pukul 18.40 WITA.

Baca Juga:

Petugas Damkar Buleleng Jero Mangku Oka melaporkan butuh bantuan tim SAR untuk mencari korban yang hilang di Air Terjun Tembok Barak.

"Berdasarkan laporan, estimasi kejadian kurang lebih pukul 16.30 Wita," ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya.

Mulanya sekitar lima orang melakukan aktivitas mandi di lokasi kejadian pada pukul 16.30 WITA, tetapi nahas menimpa Ardianan Wardana Putra.

Baca Juga:

Korban mendadak tenggelam.

Menindaklanjuti laporan tersebut, sebanyak enam personel Pos SAR Buleleng diberangkatkan menuju lokasi kejadian untuk melaksanakan pencarian.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pegawai Pegawai Statistik Sleman Yogyakarta Bali Air Terjun Tembok Barak Buleleng basarnas bali Pos SAR Buleleng tim SAR

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU