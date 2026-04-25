Petani Nusa Penida yang Terhempas Pantai Kelingking Bali Ditemukan Tewas

Sabtu, 25 April 2026 – 20:44 WIB
Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah petani Desa Bunga Mekar, Nusa Penida, Nyoman Rame, 49, yang hilang terhempas ombak Pantai Kelingking, Klungkung, Bali, Sabtu (25/4) malam. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, NUSA PENIDA - Operasi SAR hari kedua terhadap seorang warga Desa Bunga Mekar yang dilaporkan hilang terhempas ombak Pantai Kelingking, Nusa Penida, Klungkung, akhirnya membuahkan hasil.

Korban bernama Nyoman Rame, 49, ditemukan pada Sabtu (25/4) malam dalam kondisi meninggal dunia.

Menurut Koordinator Unit Siaga SAR Nusa Penida Cakra Negara, upaya pencarian korban oleh Tim SAR Gabungan telah dilaksanakan sejak Sabtu (25/4) pagi.

Pada pukul 06.00 WITA, seluruh personel melaksanakan briefing, pembagian area pencarian (search area), serta penyampaian rencana pergerakan.

Tim SAR Gabungan menggunakan RIB 05 Denpasar bergerak dari Pelabuhan Sampalan, Nusa Penida menuju area pencarian untuk melaksanakan penyisiran sorti pertama.

Pencarian yang berlangsung sejak pagi hingga pukul 11.15 WITA hasilnya nihil.

Tim rescue akhirnya memutuskan merapat ke perairan Jungut Batu Tlatak, Nusa Ceningan, Nusa Penida, Klungkung.

Upaya pencarian kembali dilanjutkan sekitar pukul 13.57 WITA hingga pukul 16.30 WITA, tetapi tak menemukan tanda-tanda keberadaan korban.

