JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Agung Restoran Hotel Club Med Bali Terbakar, ITDC Evaluasi Total

Agung Restoran Hotel Club Med Bali Terbakar, ITDC Evaluasi Total

Sabtu, 25 April 2026 – 10:15 WIB
Agung Restoran Hotel Club Med Bali Terbakar, ITDC Evaluasi Total - JPNN.com Bali
Petugas Damkar berjibaku memadamkan api yang membakar Agung Restoran, salah satu ikon kuliner di Hotel Club Med, Nusa Dua, Kuta Selatan, Jumat (24/4). Foto; Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, NUSA DUA - BUMN PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) melakukan evaluasi total dan menyeluruh setelah api melahap Agung Restoran, salah satu ikon kuliner di Hotel Club Med, Nusa Dua, Kuta Selatan, Jumat (24/4/2026) kemarin.

Evaluasi tersebut terkait indikator keselamatan dan keamanan.

Hal ini dilakukan agar insiden serupa tidak terulang pada masa mendatang.

Baca Juga:

Kami terus mengedepankan aspek keselamatan dan keamanan di seluruh kawasan,” kata General Manager ITDC Nusa Dua Made Agus Dwiatmika dilansir dari Antara.

ITDC bersama manajemen hotel terus melakukan koordinasi intensif untuk memastikan keamanan area serta menjaga kelancaran operasional di kawasan premium itu tetap berjalan dengan baik.

“Berkat respons yang sigap dan terkoordinasi, api berhasil dipadamkan dan saat ini, situasi telah terkendali,” ujar Agus Dwiatmika.

Baca Juga:

Kapolsek Kuta Selatan AKP Muhammad Bhayangkara Putra Sejati mengatakan kepolisian telah mengumpulkan keterangan saksi.

Berdasar keterangan sejumlah saksi, api diduga berasal dari mesin penggoreng akibat minyak yang diperkirakan terlalu panas.

ITDC melakukan evaluasi total dan menyeluruh setelah api melahap Agung Restoran, salah satu ikon kuliner di Hotel Club Med, Nusa Dua, Jumat (24/4/2026) kemarin
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Agung Restoran Club Med Hotel Club Med Club Med Bali kebakaran itdc ITDC Nusa Dua

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU