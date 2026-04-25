Agung Restoran Hotel Club Med Bali Terbakar, ITDC Evaluasi Total

bali.jpnn.com, NUSA DUA - BUMN PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) melakukan evaluasi total dan menyeluruh setelah api melahap Agung Restoran, salah satu ikon kuliner di Hotel Club Med, Nusa Dua, Kuta Selatan, Jumat (24/4/2026) kemarin.

Evaluasi tersebut terkait indikator keselamatan dan keamanan.

Hal ini dilakukan agar insiden serupa tidak terulang pada masa mendatang.

Kami terus mengedepankan aspek keselamatan dan keamanan di seluruh kawasan,” kata General Manager ITDC Nusa Dua Made Agus Dwiatmika dilansir dari Antara.

ITDC bersama manajemen hotel terus melakukan koordinasi intensif untuk memastikan keamanan area serta menjaga kelancaran operasional di kawasan premium itu tetap berjalan dengan baik.

“Berkat respons yang sigap dan terkoordinasi, api berhasil dipadamkan dan saat ini, situasi telah terkendali,” ujar Agus Dwiatmika.

Kapolsek Kuta Selatan AKP Muhammad Bhayangkara Putra Sejati mengatakan kepolisian telah mengumpulkan keterangan saksi.

Berdasar keterangan sejumlah saksi, api diduga berasal dari mesin penggoreng akibat minyak yang diperkirakan terlalu panas.