JPNN.com

Imigrasi Denpasar Ciduk Tiga WNA Ghana Investor Bodong di Pemogan Bali

Sabtu, 25 April 2026 – 08:05 WIB
Petugas Imigrasi mengamankan WNA asal Ghana yang diduga memiliki izin tinggal terbatas sebagai investor bodong di Denpasar, Bali, Jumat (24/4) kemarin. Foto: ANTARA/HO-Imigrasi Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, mengamankan tiga orang warga negara asing (WNA) asal Ghana karena masuk Indonesia diduga menggunakan izin tinggal terbatas investor bodong.

Ketiganya juga tidak mengantongi dokumen keimigrasian yang jelas.

Tiga WNA Ghana itu masing-masing berinisial SKY (46), ENA (44) dan IA (49).

Baca Juga:

Mereka digelandang ke Kantor Imigrasi Denpasar untuk dimintai keterangan setelah terjaring Satgas Patroli Dharma Dewata.

"Kami masih periksa ketiganya lebih lanjut," kata Kepala Imigrasi Denpasar R. Haryo Sakti di Denpasar.

Penangkapan ketiga WNA Ghana itu bermula dari laporan masyarakat ke petugas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terkait indikasi pelanggaran aturan imigrasi.

Baca Juga:

Petugas kemudian mendatangi kediaman tiga WNA asal benua Afrika itu di salah satu penginapan di kawasan Pemogan, Denpasar Selatan.

Berdasarkan data perlintasan Imigrasi, ketiganya masuk ke Indonesia melalui Bandara Ngurah Rai, Bali, pada akhir 2025.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   imigrasi denpasar WNA Ghana WNA Ghana investor Investor Bodong pemogan Bali bandara ngurah rai Satgas Patroli Dharma Dewata

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Carlos Pena Dongkol Dominasi Persita Dirampok Wasit: Ini Hasil yang tak Adil - JPNN.com Bali

    Carlos Pena Dongkol Dominasi Persita Dirampok Wasit: Ini Hasil yang tak Adil

  2. Klasemen Super League Setelah Persebaya Gilas Malut United: PSM & Bali United Top - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Persebaya Gilas Malut United: PSM & Bali United Top

  3. Johnny Jansen Puas Tren Kemenangan Berlanjut, Puji Ketenangan Diego Campos Dkk - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puas Tren Kemenangan Berlanjut, Puji Ketenangan Diego Campos Dkk

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU