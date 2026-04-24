Viral Motor Harley Terbakar di Denpasar Timur, Ini Temuan Polisi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polsek Denpasar Timur (Dentim) bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait terbakarnya satu unit sepeda motor Harley Davidson di Jalan Gumitir, Desa Kesiman Kertalangu, Kamis (23/4).

Insiden terbakarnya motor Harley Davidson ini sempat viral setelah videonya diunggah di media sosial.

Insiden ini bermula saat korban, seorang warga asal Ubud, Gianyar, tengah memanaskan mesin motor besar tersebut sebelum berkendara.

Nahas, percikan api tiba-tiba muncul dan dengan cepat melahap bodi motor mewah tersebut.

Beruntung, aksi sigap warga sekitar yang membantu memadamkan api dengan APAR dan air selang membuat api padam dalam waktu 10 menit tanpa ada korban jiwa.

"Unit UKL yang dipimpin Ipda I Wayan Suartana sudah diterjunkan ke lokasi untuk mengumpulkan keterangan saksi dan memastikan penyebab pasti kejadian," ujar Kapolsek Dentim Kompol I Ketut Tomiyasa, Jumat (24/4).

Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik pada instalasi kendaraan yang merembet ke tangki bahan bakar.

Akibat kejadian tersebut, sepeda motor Harley Davidson mengalami kerusakan parah.