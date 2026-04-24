Agung Restoran di Club Med Bali Hangus Terbakar, Karyawan Semburat

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Ketenangan pagi di kawasan Pariwisata Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung, Bali, terusik oleh kobaran api.

Agung Restoran, salah satu ikon kuliner di Hotel Club Med, Kuta Selatan, luluh lantak dilalap si jago merah, Jumat (24/4/2026) pagi.

Insiden bermula sekitar pukul 06.50 WITA, tepat saat para staf dapur tengah sibuk menyiapkan sarapan.

Alarm kebakaran yang meraung di pos pantau mengejutkan Komang Adi Sugita, petugas keamanan yang tengah berjaga.

Namun, saat ia dan timnya tiba di lokasi, api sudah terlanjur membumbung tinggi, melalap area dapur hingga merembet ke seluruh bangunan restoran.

Supervisor Agung Restoran Imam Hambali dan staf dapur menyebut api pertama kali muncul dari mesin deep fryer akibat minyak yang terlalu panas.

Upaya pemadaman awal dengan alat pemadam api ringan (APAR) sempat dilakukan.

Namun, api cepat membesar hingga mencapai plafon bangunan yang sebagian berbahan kayu dan atap sirap.