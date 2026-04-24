Amerika Mengaku Sulit Buru AJP yang Ditangkap di Bali, Puji Imigrasi Indonesia

Jumat, 24 April 2026 – 15:53 WIB
Special Agent Overseas Criminal Investigator Amerika Serikat Richard Dunn dan Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menunjukkan paspor AJP sebelum dideportasi ke negaranya kemarin. Foto: Humas Ditjen Imigrasi

JAKARTA -
Pemerintah Amerika Serikat memberikan apresiasi tinggi atas profesionalisme Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Indonesia dalam meringkus AJP, buronan kasus pembunuhan yang telah lama dicari.

Langkah sigap petugas keimigrasian dianggap menjadi kunci berakhirnya pelarian kriminal internasional tersebut.

"Ini adalah situasi yang sangat sulit, tetapi ditangani dengan sangat profesional dan tepat waktu di setiap tingkatan oleh rekan-rekan kami di Indonesia," ujar Special Agent Overseas Criminal Investigator Amerika Serikat Richard Dunn dilansir dari Antara.

Richard Dunn mengakui bahwa aparat penegak hukum di negaranya sempat menghadapi tantangan besar dalam memburu AJP.

Namun, berkat koordinasi intensif dan tindakan tegas petugas imigrasi Indonesia di lapangan berhasil membuahkan hasil signifikan.

"Hubungan kerja sama yang kita jalin sangat luar biasa.

Saya menantikan kolaborasi berdampingan seperti ini terus berlanjut di masa depan," kata Richard Dunn.

Menurutnya, otoritas penegak hukum setempat masih terus melakukan upaya investigasi sebagai mengungkap fakta dari kasus yang ada.

