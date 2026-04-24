Petani Nusa Penida Hilang di Pantai Kelingking, Terhempas Ombak saat Memancing

bali.jpnn.com, NUSA PENIDA - Petaka menimpa seorang pemancing bernama Nyoman Rame.

Korban berusia 49 tahun asal Desa Bunga Mekar, Nusa Penida, Klungkung, Bali, dilaporkan hilang setelah terhempas ombak saat memancing di Pantai Kelingking, Jumat (24/4/2026).

Peristiwa nahas ini bermula saat korban yang berprofesi sebagai petani bersama anaknya memancing dari atas tebing Pantai Kelingking.

Tiba-tiba, ombak besar datang dan menghempas tubuh korban hingga terseret ke tengah laut.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) menerima laporan kejadian tersebut pada pukul 06.00 WITA dari saksi bernama Pageh dan segera mengerahkan tim untuk melakukan pencarian.

Berdasarkan informasi, kejadian diperkirakan terjadi sekitar pukul 03.00 WITA.

Lokasi kejadian tepatnya berada di koordinat 8°45'3.03"S - 115°28'26.60"E, dengan kondisi berawan dan jarak pandang mencapai 12,6 kilometer.

Menindaklanjuti laporan tersebut, pada pukul 06.25 WITA, Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar segera mengerahkan tim rescue dari Unit Siaga SAR Nusa Penida.