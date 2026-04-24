Polresta Denpasar Tangkap Bule Italia Pelawan Polisi saat Ditilang, Deportasi?

JPNN.com

Jumat, 24 April 2026 – 06:26 WIB
Polresta Denpasar dan Imigrasi Ngurah Rai bergerak cepat mengamankan WNA Italia berinisial GI setelah video aksinya melawan petugas viral di media sosial.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polresta Denpasar dan Imigrasi Ngurah Rai bergerak cepat mengamankan Warga Negara Asing (WNA) asal Italia berinisial GI setelah video aksinya melawan petugas kepolisian viral di media sosial.

Peristiwa memalukan ini terjadi pada Rabu (23/4) siang di Simpang Empat Jalan Gunung Agung – Jalan Mahendradata, Denpasar.

GI yang melakukan pelanggaran lalu lintas gara-gara tidak memakai helm saat mengendarai motor DK 4578 AEQ justru menunjukkan sikap arogan, melawan, dan tidak kooperatif saat ditilang oleh petugas yang berjaga.

Baca Juga:

Bule Italia itu bahkan menunjukkan sikap provokatif dengan melontarkan kata-kata korupsi kepada Aiptu Yulius saat ditilang.

GI diamankan karena dinilai meremehkan hukum di Indonesia.

“Kami tidak akan mentolerir tindakan yang mengganggu ketertiban umum," ujar Kapolresta Denpasar Kombes Leonardo David Simatupang, Kamis (24/4).

Baca Juga:

Kombes Leonardo Simatupang menjelaskan bahwa langkah ini adalah bentuk komitmen menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata internasional.

"Penanganan ini adalah wujud gerak cepat dan sinergitas lintas sektoral,” imbuhnya.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   WNA bule Italia bule Italia tilang Denpasar Bali polresta denpasar imigrasi ngurah rai polisi

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU