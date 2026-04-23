Tegang! Detik-detik Evakuasi WNA Rusia yang Terjebak di Tebing Curam Badung

Kamis, 23 April 2026 – 21:56 WIB
Helikopter dari SGI Benoa mengevakuasi dua WNA Rusia yang terjebak di kawasan tebing curam Uluwatu, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, Kamis (23/4/2026). Foto: Humas Polresta Denpasar.

bali.jpnn.com, PECATU - Aksi penyelamatan heroik terjadi di kawasan tebing curam Uluwatu, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, Kamis (23/4/2026).

Dua warga negara asing (WNA) yang terjebak di medan sulit berhasil dievakuasi dengan selamat setelah tim gabungan mengerahkan helikopter untuk menjangkau posisi korban.

Dua korban tersebut diketahui bernama Diana Zolotova (21), seorang perempuan asal Rusia, dan Sergei Starostin (52), seorang laki-laki, asal Amerika Serikat.

Baca Juga:

Keduanya terjebak di tebing Pantai Cemongkak dengan koordinat 8°48'03,8"S - 115°07'01.7'E sejak Kamis (23/4) siang.

Kejadian bermula sekitar pukul 13.30 WITA.

Informasi dari Basarnas Bali, dua orang WNA itu diperkirakan berenang ke dalam perairan menggunakan life jacket, saat situasi gelombang sedang pasang.

Baca Juga:

Mereka mencoba kembali ke dalam untuk berenang, tetapi terus terhempas gelombang ke pinggir yang menyebabkan terdapat luka - luka di lengan akibat tergores karang.

Uniknya, kedua korban yang mulai panik karena terjebak di tebing tersebut berhasil menemukan nomor telepon darurat dari papan reklame El Kabron Bali Beach Club yang terpasang di sisi tebing.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Puas Tren Kemenangan Berlanjut, Puji Ketenangan Diego Campos Dkk - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puas Tren Kemenangan Berlanjut, Puji Ketenangan Diego Campos Dkk

  2. Hasil Super League: Bali United Bungkam Persita di Banten, Cek Klasemen! - JPNN.com Bali

    Hasil Super League: Bali United Bungkam Persita di Banten, Cek Klasemen!

  3. Boris Kopitovic Absen Kontra Persita, The Flash Siap Menggebrak di Banten - JPNN.com Bali

    Boris Kopitovic Absen Kontra Persita, The Flash Siap Menggebrak di Banten

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU