Tegang! Detik-detik Evakuasi WNA Rusia yang Terjebak di Tebing Curam Badung

bali.jpnn.com, PECATU - Aksi penyelamatan heroik terjadi di kawasan tebing curam Uluwatu, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, Kamis (23/4/2026).

Dua warga negara asing (WNA) yang terjebak di medan sulit berhasil dievakuasi dengan selamat setelah tim gabungan mengerahkan helikopter untuk menjangkau posisi korban.

Dua korban tersebut diketahui bernama Diana Zolotova (21), seorang perempuan asal Rusia, dan Sergei Starostin (52), seorang laki-laki, asal Amerika Serikat.

Keduanya terjebak di tebing Pantai Cemongkak dengan koordinat 8°48'03,8"S - 115°07'01.7'E sejak Kamis (23/4) siang.

Kejadian bermula sekitar pukul 13.30 WITA.

Informasi dari Basarnas Bali, dua orang WNA itu diperkirakan berenang ke dalam perairan menggunakan life jacket, saat situasi gelombang sedang pasang.

Mereka mencoba kembali ke dalam untuk berenang, tetapi terus terhempas gelombang ke pinggir yang menyebabkan terdapat luka - luka di lengan akibat tergores karang.

Uniknya, kedua korban yang mulai panik karena terjebak di tebing tersebut berhasil menemukan nomor telepon darurat dari papan reklame El Kabron Bali Beach Club yang terpasang di sisi tebing.