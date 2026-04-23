Sindikat Curanmor Jaringan NTT Digulung Polresta Denpasar, Beraksi di 16 TKP

Kamis, 23 April 2026 – 15:20 WIB
Polresta Denpasar menangkap enam orang pelaku curanmor jaringan NTT yang beraksi di 16 TKP di Bali. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Jatanras Satreskrim Polresta Denpasar berhasil membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor (curanmor) lintas wilayah yang sangat meresahkan warga Bali.

Tidak tanggung-tanggung, komplotan yang terdiri dari enam pemuda asal Sumba Barat dan Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) ini mengaku telah beraksi di 16 Tempat Kejadian Perkara (TKP) berbeda.

Keenam pelaku yang diamankan adalah Edon Bora Payu (22), Petrus Ledu Rengu (20), Diki Saputra (22), Ridon Ngagu (19), Dede Risko (18), dan Usman Ndapa (22).

Kapolresta Denpasar Kombes Leonardo David Simatupang mengungkapkan bahwa para pelaku menggunakan modus klasik, tetapi efektif.

Para pelaku menyasar sepeda motor yang tidak dikunci stang.

"Para pelaku mengambil motor korban dengan cara didorong atau dituntun saat situasi sepi.

Targetnya adalah motor-motor yang terparkir tanpa pengamanan kunci stang," ujar Kombes Leonardo Simatupang didampingi Kasat Reskrim Kompol Agus Waluyo Diputra, Kamis (23/4).

Penangkapan bermula dari serangkaian laporan warga yang kehilangan motor di kawasan Renon, Jalan Bung Tomo, hingga Teuku Umar Barat sepanjang Maret-April 2026.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Boris Kopitovic Absen Kontra Persita, The Flash Siap Menggebrak di Banten - JPNN.com Bali

    Boris Kopitovic Absen Kontra Persita, The Flash Siap Menggebrak di Banten

  2. Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persita vs Bali United: Papan Tengah Panas - JPNN.com Bali

    Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persita vs Bali United: Papan Tengah Panas

  3. Carlos Pena Bidik Poin Penuh dari Bali United, Akurasi Jadi PR Besar Persita - JPNN.com Bali

    Carlos Pena Bidik Poin Penuh dari Bali United, Akurasi Jadi PR Besar Persita

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU