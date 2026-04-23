Rumah Warga Padangsambian Denpasar Terbakar, Tiga Motor hingga Perabotan Ludes

bali.jpnn.com, DENPASAR - Suasana tenang di Jalan Gunung Mas Gang Sewu II, Banjar Tegal Buah, Padangsambian Kelod, Denpasar, seketika berubah menjadi mencekam pada Rabu (22/4/2026) dini hari pukul 02.00 WITA.

Kebakaran hebat melahap habis satu unit bangunan rumah beserta isinya, menyisakan puing-puing dan kepedihan bagi keluarga Ketut Suliong, 52.

Menurut saksi Komang Agus Setiawan, 24, sesaat sebelum kejadian, ia sempat mengisi daya (charge) ponselnya di atas sofa.

Meski ponsel sudah dicabut dan dibawa ke kamar mandi, saat ia keluar, ia mendapati asap tebal mulai keluar dari bawah sofa tersebut.

"Saksi sempat mencoba menarik sofa tersebut, tetapi tiba-tiba api memercik dan langsung menyambar kain sprei di dekatnya.

Dalam sekejap, api membesar dan memicu kepanikan," ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.

Melihat api yang kian membesar, saksi segera membangunkan orang tuanya yang tengah terlelap tidur.

Ketut Suliong yang terbangun kaget langsung berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya menggunakan ember.