Mahasiswa 19 Tahun Tewas Tabrak Truk Parkir di Abiansemal Badung, RIP!

bali.jpnn.com, BADUNG - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Krasan, Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali, Senin (20/4) malam.

Seorang pemuda, I Gusti Ngurah Praditya, 19, tewas mengenaskan setelah sepeda motor yang dikendarainya menghantam truk yang tengah terparkir di pinggir jalan.

Lokasi kejadian diketahui berada di area persawahan di Banjar Sedang, Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.

“Informasinya, kejadiannya berlangsung pada Senin (20/4) malam pukul 20.00 WITA, tetapi baru dilaporkan Selasa (21/4) dini hari pukul 01,00,” ujar

Kasubsipenmas Seksi Humas Polres Badung, Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti dilansir dari Antara.

Kecelakaan bermula saat korban yang merupakan seorang mahasiswa asal Desa Punggul, Abiansemal, melaju dari arah selatan menuju utara dengan mengendarai Honda Scoopy bernomor polisi DK 4106 QD.

Setibanya di lokasi kejadian yang melintasi area persawahan, kondisi jalan diduga kurang mendukung atau minim penerangan.

Pada saat bersamaan, sebuah kendaraan Toyota Light Truck DK 8553 OQ yang dikemudikan Putu Andika Gunawan, 36, sedang terparkir di badan jalan sebelah barat menghadap ke utara.

"Pengendara motor diduga tidak mampu menghindari truk yang parkir di badan jalan tersebut, sehingga terjadi benturan keras pada bagian bemper belakang sebelah kanan truk," kata Aiptu Ayu Inastuti.