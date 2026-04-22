Detik-detik Gifar Sebelum Tewas di Bali: Sewa Motor Dini Hari Demi Kejar Sunrise

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya mengungkapkan teka-teki kendaraan yang digunakan korban Gifar Fadillah Suryana alias GFS, 26, sebelum ditemukan tewas di Pantai Gau, Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali, mulai terpecahkan.

Berdasar hasil penyelidikan terungkap korban yang berasal dari Kelurahan Cipagalo, Bojongsoang, Bandung, Jawa Barat, menuju pantai menggunakan sepeda motor Honda Scoopy hitam dengan nomor polisi DK 2941 QN.

Motor tersebut disewa karyawan kedai es teler Sultan Badung Exo Drink ini dari seorang pria bernama Pedro Baptista Abu, 24.

"Korban menghubungi pemilik motor melalui WhatsApp pada Minggu (19/4) dini hari sekitar pukul 01.00 WITA.

Mereka sepakat dengan harga sewa Rp160.000 untuk pemakaian hingga malam hari," ujar Iptu Gede Adi Saputra Jaya, Rabu (22/4).

Sekitar pukul 03.50 WITA, saksi Pedro mengantarkan motor tersebut ke tempat indekos korban di Jalan Gunung Cemara VII C, Denpasar Barat.

Saat itu, saksi sempat bertanya mengapa korban menyewa motor sepagi itu.

"Korban menjawab sengaja berangkat pagi-pagi sekali karena ingin melihat sunrise (matahari terbit) di Pantai Melasti," kata Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.