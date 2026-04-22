Analisis CCTV Jadi Kunci Polisi Ungkap Identitas Mayat di Pantai Gau, Tolak Autopsi

Rabu, 22 April 2026 – 11:40 WIB
Jenazah tanpa identitas ditemukan terdampar di pesisir Pantai Gau Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, Minggu (19/4) sore. Jenazah itu langsung dievakuasi ke RSUP Prof Ngoerah dengan ambulans Banser. Korban ternyata diketahui bernama Gifar Fadillah Suryana alias GFS, karyawan es teler dari Jawa Barat. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Misteri penemuan mayat laki-laki tanpa identitas di Pantai Gau, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali, Minggu (19/4) lalu akhirnya terang benderang.

Penyidik Polresta Denpasar berhasil mengidentifikasi korban bernama lengkap Gifar Fadillah Suryana alias GFS, 26, warga Komplek GBA 3 Blok A-4 No.10 RT/RW 002/010, Kelurahan Cipagalo, Bojongsoang, Bandung, Jawa Barat.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya mengatakan identitas GFS terungkap setelah kakak kandung korban, Gita Nurlina Suryana, 36, datang langsung ke RS Prof. Ngoerah Denpasar untuk melakukan pengecekan fisik.

"Pihak keluarga telah mengonfirmasi bahwa jenazah tersebut adalah adik kandungnya.

Berdasarkan keterangan keluarga, korban diketahui tidak bisa berenang," ujar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Rabu (22/4).

Penyelidikan mendalam yang dilakukan penyidik Polresta Denpasar mengungkap pergerakan korban sebelum ditemukan tewas.

Hasil analisis rekaman CCTV di sekitar tempat tinggal korban di Jalan Gunung Rinjani, Denpasar Barat, menunjukkan korban keluar dari kamar indekos seorang
diri menggunakan sepeda motor Scoopy pada Minggu (19/4) pukul 04.00 WITA.

Satu jam kemudian, sekitar pukul 05.43 WITA, kamera pengawas di pintu masuk Pantai Melasti merekam korban memasuki area pantai.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jadwal Super League: PSIM vs Persija, Persita kontra Bali United, Persib? - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: PSIM vs Persija, Persita kontra Bali United, Persib?

  2. Joao Ferrari Produktif Cetak Gol untuk Bali United, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali

    Joao Ferrari Produktif Cetak Gol untuk Bali United, Responsnya Berkelas

  3. Malut United Kalah Telak saat Bermain Bagus, Hendri Susilo: Kami Diintimidasi - JPNN.com Bali

    Malut United Kalah Telak saat Bermain Bagus, Hendri Susilo: Kami Diintimidasi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU