Analisis CCTV Jadi Kunci Polisi Ungkap Identitas Mayat di Pantai Gau, Tolak Autopsi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Misteri penemuan mayat laki-laki tanpa identitas di Pantai Gau, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali, Minggu (19/4) lalu akhirnya terang benderang.

Penyidik Polresta Denpasar berhasil mengidentifikasi korban bernama lengkap Gifar Fadillah Suryana alias GFS, 26, warga Komplek GBA 3 Blok A-4 No.10 RT/RW 002/010, Kelurahan Cipagalo, Bojongsoang, Bandung, Jawa Barat.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya mengatakan identitas GFS terungkap setelah kakak kandung korban, Gita Nurlina Suryana, 36, datang langsung ke RS Prof. Ngoerah Denpasar untuk melakukan pengecekan fisik.

"Pihak keluarga telah mengonfirmasi bahwa jenazah tersebut adalah adik kandungnya.

Berdasarkan keterangan keluarga, korban diketahui tidak bisa berenang," ujar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Rabu (22/4).

Penyelidikan mendalam yang dilakukan penyidik Polresta Denpasar mengungkap pergerakan korban sebelum ditemukan tewas.

Hasil analisis rekaman CCTV di sekitar tempat tinggal korban di Jalan Gunung Rinjani, Denpasar Barat, menunjukkan korban keluar dari kamar indekos seorang

diri menggunakan sepeda motor Scoopy pada Minggu (19/4) pukul 04.00 WITA.

Satu jam kemudian, sekitar pukul 05.43 WITA, kamera pengawas di pintu masuk Pantai Melasti merekam korban memasuki area pantai.