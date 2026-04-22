Gudang Konsinyasi Mitra 10 Denpasar Terbakar, Kompor hingga Water Heater Ludes

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kebakaran hebat melanda gudang konsinyasi supplier Mitra 10 di Jalan Tegal Dukuh I, Denpasar, Selasa (21/4/2026) kemarin.

Api yang muncul sekitar pukul 08.30 WITA tersebut menghanguskan berbagai aset elektronik dan perlengkapan dapur milik supplier.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya menjelaskan api pertama kali terlihat oleh salah seorang pekerja, Oktovianus Saekoko, 38.

Awalnya, saksi mengira kepulan asap tersebut berasal dari pembakaran sampah.

Namun, tak lama kemudian asap hitam pekat segera membubung dari area gudang konsinyasi.

"Saksi sempat berusaha memadamkan api menggunakan APAR dan sistem hydrant internal Mitra 10 bersama rekan-rekannya.

Namun, api merambat terlalu cepat karena material di dalam gudang yang mudah terbakar," ujar Iptu Gede Adi Saputra Jaya, Rabu (22/4).

Kepala Gudang Ketut Suprasa segera menghubungi petugas pemadam kebakaran setelah melihat api sudah membesar di gudang bagian barat.