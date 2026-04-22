JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Gudang Konsinyasi Mitra 10 Denpasar Terbakar, Kompor hingga Water Heater Ludes

Gudang Konsinyasi Mitra 10 Denpasar Terbakar, Kompor hingga Water Heater Ludes

Rabu, 22 April 2026 – 10:06 WIB
Gudang Konsinyasi Mitra 10 Denpasar Terbakar, Kompor hingga Water Heater Ludes - JPNN.com Bali
Bekas kebakaran di gudang konsinyasi supplier Mitra 10 di Jalan Tegal Dukuh I, Denpasar, Selasa (21/4/2026) kemarin. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kebakaran hebat melanda gudang konsinyasi supplier Mitra 10 di Jalan Tegal Dukuh I, Denpasar, Selasa (21/4/2026) kemarin.

Api yang muncul sekitar pukul 08.30 WITA tersebut menghanguskan berbagai aset elektronik dan perlengkapan dapur milik supplier.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya menjelaskan api pertama kali terlihat oleh salah seorang pekerja, Oktovianus Saekoko, 38.

Baca Juga:

Awalnya, saksi mengira kepulan asap tersebut berasal dari pembakaran sampah.

Namun, tak lama kemudian asap hitam pekat segera membubung dari area gudang konsinyasi.

"Saksi sempat berusaha memadamkan api menggunakan APAR dan sistem hydrant internal Mitra 10 bersama rekan-rekannya.

Baca Juga:

Namun, api merambat terlalu cepat karena material di dalam gudang yang mudah terbakar," ujar Iptu Gede Adi Saputra Jaya, Rabu (22/4).

Kepala Gudang Ketut Suprasa segera menghubungi petugas pemadam kebakaran setelah melihat api sudah membesar di gudang bagian barat.

Api yang muncul sekitar pukul 08.30 WITA tersebut menghanguskan berbagai aset elektronik dan perlengkapan dapur milik supplier Mitra 10 Denpasar
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kebakaran Mitra 10 Mitra 10 Denpasar Damkar Denpasar Gudang Konsinyasi Mitra 10 Denpasar polresta denpasar kompor water heater

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jadwal Super League: PSIM vs Persija, Persita kontra Bali United, Persib? - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: PSIM vs Persija, Persita kontra Bali United, Persib?

  2. Joao Ferrari Produktif Cetak Gol untuk Bali United, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali

    Joao Ferrari Produktif Cetak Gol untuk Bali United, Responsnya Berkelas

  3. Malut United Kalah Telak saat Bermain Bagus, Hendri Susilo: Kami Diintimidasi - JPNN.com Bali

    Malut United Kalah Telak saat Bermain Bagus, Hendri Susilo: Kami Diintimidasi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU