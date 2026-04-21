Polres Badung Tangkap WNA Amerika, Aksinya Kelewatan, Begini Kisahnya

bali.jpnn.com, BADUNG - Tim Opsnal Satreskrim Polres Badung berhasil mengungkap kasus dugaan penggelapan MacBook dengan modus Cash on Delivery (COD).

Kasus yang menjerat seorang warga negara asing (WNA) asal Amerika Serikat berinisial AHAAS, 29, ini terjadi di kawasan Canggu, Kuta Utara.

"Pelaku diamankan oleh tim Unit 2 Satreskrim Polres Badung atas dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 486 KUHP," ujar Ps. Kasubsipenmas Humas Polres Badung, Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti, dilansir dari Antara.

Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Minggu, 12 April 2026, sekitar pukul 19.40 WITA di sebuah vila yang berlokasi di Jalan Pantai Batu Bolong, Canggu.

Kasus bermula saat pelapor Putri Ramadani bersama saksi mengantarkan pesanan berupa satu unit MacBook Pro 14 inci tipe M5 dan satu unit iPhone 17 Pro Max 512 GB ke alamat pelaku.

Kedua barang tersebut merupakan pesanan melalui WhatsApp dengan metode pembayaran COD dengan total nilai Rp58,24 juta.

Saat barang diserahkan dalam kondisi masih tersegel, pelaku sempat memeriksa dan menyatakan pesanan sesuai.

Namun, pelaku kemudian membawa kedua unit tersebut ke lantai dua dengan alasan mengambil uang tunai.